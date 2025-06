Juventus Women, ufficiale: Arianna Caruso al Bayern Monaco

Le strade della Juventus Women e di Arianna Caruso si separano ufficialmente. Il Bayern Monaco ha infatti esercitato l’obbligo di riscatto per la centrocampista classe 1999, che si trasferisce a titolo definitivo in Germania dopo il prestito nella seconda parte della stagione 2024/2025.Caruso, punto fermo della Juventus sin dalla fondazione della squadra femminile, lascia Torino dopo un percorso straordinario. Prima calciatrice a superare le 200 presenze in maglia bianconera, è stata protagonista di tutti i principali successi del club, contribuendo con qualità, intelligenza tattica e grande attaccamento alla maglia. Con il Bayern Monaco ha già avuto modo di mettersi in mostra, collezionando diverse presenze e dimostrando di potersi adattare con successo anche al calcio tedesco.

Il trasferimento rappresenta una nuova sfida per la centrocampista romana, pronta a consolidarsi a livello internazionale in una delle squadre più competitive d’Europa. Per la Juventus, invece, è la fine di un’era: Arianna è stata simbolo e leader dentro e fuori dal campo.La società bianconera ha salutato la giocatrice con affetto, ringraziandola per tutto ciò che ha dato in questi anni e augurandole il meglio per la sua nuova avventura. Buona fortuna, Arianna!