Getty Images

Juventus Women, UFFICIALE: nuovo prestito per la giovane

54 minuti fa



Dal sito ufficiale Juventus:



È ufficiale il prestito annuale di Alice Giai al Bologna per la stagione 2025/2026.



Proseguirà, dunque, l'avventura della centrocampista classe 2003 nel club felsineo, iniziata nella scorsa finestra invernale di mercato, dopo la prima parte di stagione trascorsa a Napoli dove ha trovato le sue prime presenze nella massima serie.



Il suo percorso di crescita continuerà nella serie cadetta, come già accaduto nella seconda parte della stagione passata. Il Bologna, infatti, per soli tre punti ha visto sfumare il sogno promozione in Serie A chiudendo al quarto posto alle spalle del Genoa Women.



In bocca al lupo, Alice!