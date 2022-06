Sconfitta la Juventus Women Under 19 di Silvia Piccini per mano della Roma nella finale Scudetto Primavera che si è giocata a Tirrenia. Le giallorosse vincono per 2-0 grazie alle reti di Bergersen e Pacioni.



IL TABELLINO



JUVENTUS WOMEN-ROMA 0-2 (0-0)



Marcatrici: 47' Bergersen (R), 80' Pacioni (R)



JUVENTUS WOMEN: Nucera, Bertucci, Lepperà, Grillo, Requirez, Ruggeri (58' Zamboni), Schatzer, Talle, Pfatter (72' Moretti), Beccari, Arcangeli.

A disposizione: Sargenti, Genitoni, Costantino, Nava, Candelero, Moretti, Zamboni, Ferrari, Neddar.



ROMA: Merolla, Zannini, Battistini, Pacioni, Bergersen, Massimino, Corelli, Gallazzi (62' Testa E.), Tarantino, Ferrara, Petrara.

A disposizione: Gilardi, Ridolfi, Bruni, Pizzuti, Martella, Tall, Testa E., Testa S., Montesi.



Ammonite: Massimino (R), Massimino (R), Beccari (J), Grillo (J)

Espulsa: Massimino (R)



Arbitro: Bianchi

Assistenti: Hader, Lo Calio



TRIPLICE FISCHIO



80'- Raddoppia la Roma con Pacioni che si invola in azione personale e raddoppia



72'- Azione personale di Talle che però al momento di calciare non trova la porta ma il pallone attraversa tutta l'area



66'- Ci prova la Juve con il colpo di testa di Pfattner largo



54'- Espulsa Massimino per doppia ammonizione. Abile Beccari a conquistare il fallo



53'- Uscita a vuoto di Nucera, brava Schatzer a salvare sulla linea



47'- GOL ROMA con Bergersen abile a superare tutte in area



INTERVALLO



29'- Si accende Arcangeli che salta un'avversaria con un sombrero e calcia, dopo la respinta il pallone colpisce l'esterno della rete



26'- Squillo Juve con la conclusione di Arcangeli sui cartelloni pubblicitari



21'- Occasionissima per la Roma con Petrara che si libera con un gran colpo di testa ma è impeccabile Nucera nella respinta.



12'- Palo della Roma con il tiro da fuori di Ferrara, sulla respinta Grillo spazza via il pallone



4'- Arcangeli cade a terra nell'area di rigore della Roma per l'arbitro tutto regolare.



3'- Cross di Requirez in mezzo a cercare la testa di Pfatter ma non arriva.



INIZIA LA GARA