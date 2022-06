Sconfitta per la terza volta consecutiva la Primavera della Juventus Women dalla Roma. Non basta l'espulsione del capitano giallorosso Massimino Lo Scudetto Primavera è della Roma.Queste le nostre pagelle:



NUCERA 6,5- Si supera su Petrara nel primo tempo. Sul gol non ha grandi colpe ma bravissima su Tarantino al 75'.



BERTUCCI 5- Ci prova ma non incide quasi mai. Si perde Pacioni in occasione del 2-0.



LEPERA 6- Attenta, cerca di non concedere mai spazio alle attaccanti giallorosse ma non è semplice.



GRILLO 6- Brava negli interventi e nelle chiusure. Si fa ammonire per non far ripartire la Roma.



REQUIREZ 7- Nel primo tempo inizia una sfida con Corelli. Si mette in mostra, tanta corsa, altrettanta grinta, una delle migliori in campo.



TALLE 6,5- Un inizio in sordina prima di un vero e proprio show con cui sfiora anche il pareggio.



SCHATZER 6- Oggi capitano in assenza di Giai, un metronomo in mezzo al campo, nonostante qualche errore di troppo.



RUGGERI 6,5- Sostituisce l'infortunata Giai. Una buona prestazione, lotta su ogni pallone. Dal 58' Zamboni 6 ingenua a cascare nella trappola del fuorigioco, qualche tentativo.



ARCANGELI 7- Ci prova ma è sempre sola. Non molla mai, lotta su ogni pallone e prova a farsi spazio ma non incide.



BECCARI 6,5- Luci e ombre. Abile nel lottare spalle alla porta ma combatte fino alla fine.



PFATTNER 5,5- Forse sente troppo la partita, non riesce mai ad entrare bene in gara. Si sacrifica molto in fase difensiva. Dal 72' Moretti



All. Piccini 5- Pesa sicuramente l'assenza di Giai in mezzo al campo. La Juve però appare intimorita dalla Roma che le ha già sconfitte per due anni consecutivi e soprattutto nel primo tempo subisce il gioco giallorosso.