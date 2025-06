Juventus Women, tutte le convocate in nazionale e il programma

AFP via Getty Images

Da Juventus.com:Manca sempre meno all'inizio di UEFA Women's EURO 2025 e questo, allora, è il momento ideale per scoprire tutte le convocate bianconere nelle rispettive Selezioni che parteciperanno al torneo.Saranno quattordici le giocatrici della Juventus Women impegnate agli Europei. A questo elenco si aggiunge Lysianne Proulx, convocata dalla Nazionale canadese per disputare due amichevoli, una delle quali è stata giocata nella notte italiana di sabato 28 giugno 2025.Di seguito i dettagli delle convocazioni.JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATECANADA – 1 giocatrice (Proulx): raduno a Toronto dal 19 giugno scorso per la giocatrice canadese, con la sua Nazionale impegnata in due gare amichevoli rispettivamente contro il Costa Rica e contro gli Stati Uniti.

DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): è dal 23 giugno che l'attaccante danese si è unita ufficialmente al ritiro della sua Nazionale a Elsinore, in Danimarca, per prepararsi al meglio in vista delle partite del Gruppo C dell'Europeo contro Germania, Polonia e Svezia.FRANCIA – 1 giocatrice (Peyraud-Magnin): è iniziato già l'11 giugno il ritiro della Francia, che punterà alla vittoria degli Europei di questa estate. Nella fase di avvicinamento alla competizione – nella quale affronteranno nel Gruppo D l'Inghilterra, i Paesi Bassi e il Galles – le transalpine hanno affrontato le amichevoli contro il Belgio e il Brasile.ITALIA - 8 giocatrici (Beccari, Boattin, Bonansea, Cambiaghi, Girelli, Lenzini, Salvai, Schatzer): composta da otto giocatrici bianconere la spedizione azzurra che è partita ieri, venerdì 27 giugno, per affrontare in Svizzera la competizione continentale dai primi giorni di luglio. L'Italia, inserita nel Gruppo B, affronterà il Belgio, il Portogallo e la Spagna. Da segnalare che Valentina Bergamaschi e Martina Rosucci sono state aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento consente, infatti, di effettuare dei cambi alla lista delle convocate fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione.NORVEGIA - 1 giocatrice (Harviken): la Norvegia, domenica 22 giugno, ha affrontato in amichevole a Oslo la Svezia per arrivare al meglio agli Europei in cui se la vedrà nel Gruppo A contro la Finlandia, l'Islanda e la Svizzera.SVEZIA - 1 giocatrice (Bennison): lo stesso discorso è valso per la Nazionale svedese che ha affrontato in amichevole la Norvegia, prima di iniziare ufficialmente il proprio cammino agli Europei dove è stata inserita nel Gruppo C e affronterà la Danimarca, la Germania e la Polonia.SVIZZERA – 2 giocatrici (Calligaris, Lehmann): nella Nazionale elvetica, padrona di casa in questi Europei, ci sono anche due bianconere che hanno preso parte all'amichevole contro la Repubblica Ceca prima di inaugurare il torneo continentale contro la Norvegia il prossimo 2 luglio. La Finlandia e l'Islanda saranno le altre due avversarie.IL CALENDARIO DEI MATCHMercoledì 2 luglio 2025Ore 21:00 | SVIZZERA-NORVEGIA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Giovedì 3 luglio 2025Ore 01:30 (ora italiana) | Usa-CANADA | AmichevoleOre 18:00 | Belgio-ITALIA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Sabato 5 luglio 2025Ore 18:00 | DANIMARCA-SVEZIA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Ore 21:00 | FRANCIA-Inghilterra | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Domenica 6 luglio 2025Ore 18:00 | NORVEGIA-Finlandia | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Ore 21:00 | SVIZZERA-Islanda | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Lunedì 7 luglio 2025Ore 21:00 | Portogallo-ITALIA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Martedì 8 luglio 2025Ore 18:00 | Germania-DANIMARCA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Ore 21:00 | Polonia-SVIZZERA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Mercoledì 9 luglio 2025Ore 21:00 | FRANCIA-Galles | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Giovedì 10 luglio 2025Ore 21:00 | NORVEGIA-Islanda | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Ore 21:00 | Finlandia-SVIZZERA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Venerdì 11 luglio 2025Ore 21:00 | ITALIA-Spagna | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Sabato 12 luglio 2025Ore 21:00 | SVEZIA-Germania | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Ore 21:00 | Polonia-DANIMARCA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)Domenica 13 luglio 2025Ore 21:00 | Paesi Bassi-FRANCIA | UEFA Women's Euro 2025 (FASE A GIRONI)