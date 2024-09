Sono tre le giocatrici della Juventus Women finite nella top 11 stilata dalla Figc con i dati di Opta per il turno di Serie A Femminile. Di seguito i dati statistici:Sara: la bianconera è stata la giocatrice con più respinte difensive in questa giornata di campionato (12); inoltre, tra le pari ruolo, solo Pleidrup (21) ha effettuato più ingressi sulla ¾ avversaria rispetto alla juventina (15 come Lundorf).Eva: oltre a essere, con Goldoni e Karlernas, una delle tre centrocampiste in gol in questa giornata di Serie A, solo Alice Pellinghelli (90%) e Henrietta Csiszar (89%) hanno registrato una percentuale di duelli vinti più alta rispetto alla bianconera (86% – 6/7) tra le giocatrici che ne hanno ingaggiati più di cinque nel weekend di Serie A.Sofia: tra le giocatrici che hanno trovato il gol in questa giornata di campionato, solo Laurent (26) ha disputato meno minuti della bianconera (28); l’attaccante è stata inoltre l’unica tra le compagne di squadra ad aver effettuato più di due tiri da dentro l’area (tre).