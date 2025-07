Juventus Women, tra poco si riparte: le date del raduno e il programma

Getty Images

Juventus Women, il raduno per la preparazione

In attesa del rientro delle giocatrici della Juventus Women impegnate all'Europeo in Svizzera, le bianconere si raduneranno presto per iniziare la preparazione alla prossima stagione. La Juventus ha comunicato tutte le date, con anche gli impegni estivi."La Juventus Women è pronta a tornare al lavoro in vista della nuova annata chesenza prendere in considerazione chiaramente tutte le giocatrici ancora impegnate all'Europeo. Test fisici che proseguiranno anche nella giornata di martedì 22. Le bianconere, poi, scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione all'Allianz Training Center di Vinovo mercoledì 23, agli ordini di Massimiliano Canzi e del suo staff.

Juventus Women, le prime partite ufficiali

Come già anticipato, il primo gruppo di calciatrici inizierà ad allenarsi mercoledì 23 luglio in vista delle prime gare amichevoli della stagione, utili per prepararsi al meglio per i primi impegni ufficiali".Saranno quattro le sfide amichevoli che le bianconere affronteranno dal 1° al 17 agosto prossimi:01/08 | Juventus-Zurigo, Allianz Training Center di Vinovo (TO) | Ore 18:00.La gara con la formazione svizzera sarà visibile presso il centro sportivo bianconero esclusivamente su invito.10/08 | Borussia Dortmund-Juventus, Rote Erde Stadion di Dortmund (Germania) | Ore 13:00;14/08 e 17/08 | "The Women's Cup / Milan" (Atletico Madrid, Como e Inter, società ospitante la competizione), Arena Civica di Milano."I due impegni nella "The Women's Cup" saranno gli ultimi per le bianconere prima dell'esordio nella Serie A Women's Cup – prima competizione ufficiale della nuova annata – dove le giocatrici guidate da Massimiliano Canzi affronteranno il Parma, la Lazio e il Napoli. Il primo dei tre incontri verrà giocato nel fine settimana del 23-24 agosto".