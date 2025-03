Juventus Women, Thomas: 'Un anno positivo per me'

Getty Images

Le parole di Lindseyin conferenza stampa:RUOLO E CRESCITA- “penso che dopo una serie di mesi ho imparato a giocare in questo ruolo sapendo che prima ero un attaccante e la difesa era il mio punto debole. Ora mi devo divertire, penso di dover ancora crescere difensivamente. Oggi però penso di aver fatto una buona prestazione e ci siamo qualificate per la finale quindi é tutto perfetto”SODDISFATTA?- “Non era scontato imparare cosi in fretta questo ruolo, sono contenta del minutaggio ed é un anno abbastanza positivo per me. Approfitto di ogni minuto a disposizione per mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte”

JUVE-ROMA- “una finale é sempre speciale e speriamo di dare spettacolo. Prepareremo la partita come l’abbiamo sempre fatta e in finale ci vai per portare a casa il trofeo quindi non ho dubbi che saremo pronte”.