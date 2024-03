JUVENTUS WOMEN, CHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE?

Era arrivata come un fulmine a ciel sereno (anche se in una giornata nuvolosa) la notizia dell'esonero di Joedalla guida della. La squadra è stata affidata a titolo temporaneo a quello che era il vice di Montemurro in questa stagione: Giuseppe. I motivi del cambiamento? Certamente la necessità di un'aria nuova e qualche divergenza di pensieri. Non è da escludere che la Juventus Women continui ad affidarsi a Giuseppe Zappella anche nella prossima stagione ma al momento sembra un'ipotesi remota. Quindi, chi sarà il nuovo allenatore o allenatrice della Juventus Women?Il primo nome che si era fatto strada dalle parti di Vinovo era quello di Suzanne, l'attuale allenatrice dell'Ajax che ha già annunciato il suo addio dalle olandesi al termine della stagione. Attira l'attenzione per le sue spiccate abilità nella gestione delle giovani, il suo identikit sembrava in linea con quello ricercato da Stefanocon la collaborazione di Matilde, dato che la "nuova" Juventus Women investirà molto sulle giovani ma salvo clamorosi ribaltamenti di fronte non sarà lei l'allenatrice delle bianconere.(i vari Piovani, Bruzzano o Morace, per intenderci).come lo era Joe Montemurro al momento del suo arrivo. L'ipotesi che prende sempre più piede sembra essere quella di, l'arrivo di Andrea Soncin sulla panchina della Nazionale Italiana è stata novità gradita e sembra che anche la Juventus Women possa andare in questa direzione per la prossima stagione.