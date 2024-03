Inizia il toto allenatori per laWomen, seppur la squadra sia stata affidata temporaneamente (così si legge sul comunicato) a Giuseppe, vice di Joein questa stagione alla Juventus. Un nome molto gradito in casa bianconera per la prossima stagione è quello di Suzanne, che ha già comunicato di non essere più l'allenatrice dell'Ajax nella prossima stagione. Al momento potrebbe essere il suo il nome per la nuova Juventus Women, ma è presto per dirlo. Certo è che Bakker è un'allenatrice giovane (37 anni) con un'idea di calcio differente rispetto a quella di Joe Montemurro.