Juventus Women, parla Stefano Braghin

L'Head of Juventus Women Stefanoha parlato ai canali ufficialial termine della sfida contro il Sassuolo, in conclusione della stagione. Le sue parole:"Ringrazio Beppeper aver preso una grande responsabilità in un momento difficile, portando a termine il suo compito con un crescendo di risultati e prestazioni che testimoniano la bontà del suo lavoro. Un grande professionista ma soprattutto una persona che può insegnare a tutti cosa vuol dire lavorare per questo club, essere alla Juve è un privilegio da difendere, non un diritto acquisito. Grazie anche a Paolo, entrato in punta di piedi, ma che ha conquistato tutti per entusiasmo, competenza e spirito di gruppo"."Chiudiamo la stagione con uned un trofeo a casa, il dodicesimo in 7 anni, facendo 5 punti in piu dello scorso anno. Una stagione che in molti altri contesti sarebbe accolta con entusiasmo, ma quando sei alla Juve sappiamo che non basta e"."Un grande, mentre chi resta sa che a luglio ripartiremo per un nuovo viaggio per tornare ad essere protagonisti in Italia e competitivi in Europa, coniugando sostenibilità e risultati puntando sulle nostre giovani. Ci vorrà tempo, entusiasmo, lavoro e tanta umiltà, ma la sfida è stimolante e ce la giocheremo fino in fondo".