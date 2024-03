Nel pomeriggio di domani, mercoledì 13 marzo, il direttore dellaStefano, fresco di rinnovo di contratto fino al 2027 , parlerà in conferenza stampa dal quartier generale di Vinovo, probabilmente per parlare del recente addio di Joe Montemurro e del momento della squadra bianconera, fresca di eliminazione dalla Coppa Italia femminile e protagonista, ad oggi, del momento forse più difficile della propria storia. L'appuntamento con cronisti e media è fissato alle 14.30. La Juventus, poi, tornerà in campo domenica alle 16.00 in casa dell'Inter.