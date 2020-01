Simpatico siparietto per Aurora Galli, centrocampista della Juventus Women intervistata da Juventus TV sul rientro in campo di Cecilia Salvai: "Il regalo più bello che ci siamo fatte è il rientro di Cecilia che ha recuperato da questo infortunio", dice. Poi arriva un messaggio inaspettato. Sul cellulare c'è un video per lei di Alessandro Amoroso che le dice: "Ciao Aurora, ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno e anche tanti auguri di Buon Natale". Galli sorride e dice: "Sto male". Poi arriva Boattin: "Rispondile cantando una canzone"..."Ma sei matta?" Dice Galli che poi intona per qualche secondo: "Vivere a colori".



GOL - Poi scherza con Boattin, parlando del gol da fuori area segnato contro la Pink Bari nell'ultimo match del 2020: "Cosa mi ha detto coach Guarino? "Vieni qua tu...che se non tiri ancora poi ne parliamo...Mi dice sempre di tirare. Prima ho provato di sinistro e ho preso il difensore, poi di destro, sciabolata morbida. E palla sotto il sette".