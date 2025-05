Juventus Women, Sofia Cantore può salutare: un club pronto a pagare la clausola rescissoria

Getty Images



Cantore può lasciare la Juventus Women?

Cantore al Washington Spirit

No, non è uno scherzo, è tutto vero. Ilche milita insembra pronto all'affondo stando a quanto appreso dalla nostra redazione. Dribbling, accelerazioni e goal avrebbero catturato l'attenzione del club del massimo campionato americano cheLo scorso gennaiotuttavia come condizione obbligatoria per il rinnovoad una cifra decisamente elevata. Molto più di quella inserita nel contratto di Arianna Caruso e pagata dal Bayern Monaco. Qualora l'operazione andasse in porto si tratterebbe di una delle cessioni più ricche del calcio femminile mondiale.ma qualora arrivasse non avrebbe possibilità di controbattere. La decisione finale dovrebbe spettare alle giocatrice ed al suo entourage.avvenuta nel mercato di gennaio scorso e chiamerebbe quindi Stefano Braghin, Massimiliano Mazzetta e Matilde Malatesta a lavorare intensamente alla ricerca di una sostituta per una giocatrice che, in questo momento, agli occhi dei tifosi risulta quasi insostituibile."E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto" cantava Tiziano Ferro e chissà quante istantanee hanno scattato i tifosi della Juventus Women in questa stagione incantati dalle meraviglie di Sofia. Tra campionato, Women's Champions League e Coppa Italia, goal, assist, esultanze mostrando la lingua, sorrisi e abbracci,. Si tratterebbe dima anche di un orgoglio:e pensate che lei stessa a gennaio ci diceva: "Non sono mai arrivata in doppia cifra, forse perchè sono scarsa" forse, cara Sofia, eri troppo autocritica.





