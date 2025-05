Juventus Women, Sofia Cantore: 'Scudetto dal sapore diverso, le pressioni il mio più grande limite'

Getty Images

"Direi che abbiamo festeggiato a sufficienza e adesso siamo focalizzate sulla partita di sabato. È un altro grande obiettivo della stagione e cercheremo di giocare al meglio possibile per portare a casa anche questo trofeo", così Sofia Cantore ha parlato durante il lancio dell’ultimo prodotto dello Juventus Creator Lab Original “Dream like Juventus Women". QUI LE PAROLE DI ALISHA LEHMANN. "Quest’anno ho sbloccato anche un po’ il cinismo sottoporta, mi è stata data tanta fiducia anche dal mister e dalle compagne, ho sentito subito che c’era della magia nella squadra e ho cavalcato un po’ l’onda dell’entusiasmo. Ho cercato sempre di giocare divertendomi e credo che è l’unico modo in cui puoi lasciare un po’ da parte la pressione, che ovviamente è sempre presente, perché qua l’unica cosa che conta è vincere".

"Abbiamo dato buoni segnali anche in Champions ed è chiaro che quando vai a confrontarti con l’élite d’Europa è sempre impegnativo. Però sono partite stimolanti e chiaramente cercheremo di migliorare anche sotto questo punto di vista"."Veramente bello e siamo felicissime, ovviamente, c’erano tanti tifosi e niente è stato emozionante. Ma come ho detto i festeggiamenti sono finiti perché sabato abbiamo un’ulteriore prova molto importante e quindi siamo già concentrati su quella partita"."Se penso al primo Scudetto ero piccola, ho giocato poco e anche il secondo che ero infortunata sicuramente questo Scudetto ha un sapore un po’ diverso dal punto di vista personale. Però poi la gioia alla fine è sempre la stessa... il primo Scudetto mi ricordo che l’avevamo festeggiato come se non ci fosse domani, però sicuramente è sempre bello essere utile alla squadra anche in termini di concretezza e io sono contenta ovviamente della vittoria e basta"."Ho fatto tante stagioni dove mi sono messa e creata delle aspettative da sola e penso che siano state i miei più grandi limiti e questa stagione oggettivamente non ho pensato a niente, ho giocato divertendomi e cercando di dare una mano alla squadra. Credo che come ho detto prima il clima che c’è stato dall’inizio abbia aiutato tanto e quindi sono felice ma non me l’aspettavo, sono soddisfatta per quello fatto".