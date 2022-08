Tempo di incontri con la stampa anche per la. Martedì 9 agosto a partire dalle 15.00, in particolare, i riflettori si accenderanno su Linethe Sara, gli ultimi acquisti della formazione femminile bianconera. La conferenza di presentazione è in programma all'Allianz Stadium. Oltre alle due giocatrici parteciperà anche il direttore Stefano