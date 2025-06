Juventus Women, sfida alla Roma per Matilde Pavan: i dettagli

Getty Images



Quale futuro per Matilde Pavan?

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. O forse meglio dire: "Sembrava la storia infinita" questo è il caso di Matilde Pavan e la Juventus Women. Una storia che dura ormai da anni. La società bianconera è fortemente interessata alla centrocampista classe 2004 di proprietà dell'Inter, un interesse che va avanti ormai da diversi anni, da prima ancora che Pavan rimediasse il grave infortunio al ginocchio con la maglia del Como Women che l'ha costretta a saltare il Mondiale di Australia e Nuova Zelanda.



La Juventus Women su Pavan ma poi...



Pavan alla Roma?

Juventus Women che ha sempre continuato i dialoghi con l'Inter per riuscire ad accaparrarsi la giocatrice che in nerazzurro nella passata stagione con Piovani ha trovato poco spazio e continuità. Inizialmente un muro da parte della società nerazzurra, successivamente si è registrata un'apertura da parte dei nerazzurri complice la scadenza di contratto fino al 2026.Dirigenza bianconera che aveva già raggiunto un accordo di massima con la calciatrice e anche con la società nerazzurra. Non soltanto, si ipotizzava anche un prestito al Como Women con cui la Juventus Women aveva già preso contatti. In modo da permettere a Matilde di ritrovare la miglior condizione fisica. Sembrava che si potesse andare in porto quando ad inserirsi è stata la Roma.La società giallorossa avrebbe messo sul piatto dell'Inter uno scambio offrendo ai nerazzurri Benedetta Glionna, ex giocatrice tra l'altro della Juventus Women. Ingolosendo così l'Inter che come priorità dal mercato preferisce ottenere scambi piuttosto che soldi. Ecco quindi che ora la società nerazzurra sembra vacillare e il futuro di Matilde Pavan è, ancora una volta, davanti ad un bivio che si spera possa essere quello finale.





