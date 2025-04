Juventus Women, Scudetto ad un passo: le possibili combinazioni

Getty Images



Juventus Women, sarà Scudetto se...

La vittoria . Infatti, in caso di vittoria contro la squadra allenata da Suzanne Bakker l'Inter sarebbe definitivamente tagliato fuori dalla corsa Scudetto che ormai è diventata a due.

. Infatti, in caso di vittoria contro la squadra allenata da Suzanne Bakker l'Inter sarebbe definitivamente tagliato fuori dalla corsa Scudetto che ormai è diventata a due. Invece, anche in caso di pareggio la Juventus Women potrebbe vincerlo già il prossimo fine settimana ma si dovrà guardare il risultato delle nerazzurre di Gianpiero Piovani. Qualora le nerazzurre pareggiassero o perdessero le bianconere sarebbero aritmeticamente Campionesse d'Italia.

Juventus Women, I prossimi impegni

Juventus Women-Milan, venerdì 18 alle ore 17.30

Fiorentina-Juventus Women, da definire (weekend 26/27 aprile)

Juventus Women-Inter, sabato 10 maggio alle 18 all'Allianz Stadium

Laè tornata a vincere e lo ha fatto sul campo storicamente più ostico: il Tre Fontane di Roma. Una vittoria importante che arriva dopo il pareggio del Puma House of Football contro il Milan e le due sconfitte consecutive contro Fiorentina ed Inter. Una vittoria chiave quella contro le giallorosse di Alessandro Spugna che ha avvicinato le bianconere di Max Canzi verso loLaWomen può vincere lo Scudetto aritmeticamente già nel corso della prossima sfida, quella contro il Milan in programma a Biella venerdì 18 aprile alle ore 17:30. Cosa serve però?In sintesi, manca poco, davvero poco alla vittoria del tricolore ma ora più che mai è fondamentale non perdere l'attenzione e la concentrazione in questi ultimi impegni che coinvolgono le bianconere.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui