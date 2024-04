JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO, DOVE VEDERLA

DaDopo la battuta d'arresto subita contro la Roma nel match andato in scena Lunedì, le nostre Bianconere sono pronte a tornare in campo questo sabato alle ore 14:30 per riscattarsi.Nello stadio La Marmora - Pozzo di Biella le Juventus Women ospiteranno il Sassuolo.Juventus Women-Sassuolo sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.