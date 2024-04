LaWomen dopo la sconfitta per mano della Roma di lunedì al Tre Fontane torna in campo allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Le bianconere del duo Beruatto-Zappella ospitano il Sassuolo di Gianpiero Piovani. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la gara di sabato alle ore 14.30. Gianluca Renzi sarà il fischietto del match, assistenti saranno Francesco Picciche’ e Lorenzo Chillemi. Il quarto uomo, invece, sarà Andrea Santeramo.