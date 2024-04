Il comunicato: Gama rinnova

Adesso è ufficiale: Sara ha rinnovato fino al 2025 con la Juventus. Nella vita di ognuno di noi ci sono legami che valgono più di tutto, talmente forti da sembrare eterni. Il legame che unisce Sara Gama ai colori bianconeri è questo, ma anche tanto altro. Il forte sentimento di appartenenza che ha accompagnato Sara dal primo giorno in cui ha deciso di iniziare questo splendido viaggio con le Juventus Women – quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione – quasi sette anni dopo è stato uno dei principali motivi per cui la nostra capitana ha deciso di prolungare la sua storia con i nostri colori. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 2025. Continua, dunque, la straordinaria e vincente storia bianconera di Sara, una storia che, già dall'inizio, era destinata ad andare avanti a lungo insieme. Sara c'è sempre stata, ha sempre onorato la maglia che ha indossato dando tutto, sempre con quella fascia stretta attorno al braccio. Leader dentro il campo, ma anche fuori, con i suoi valori è stata, è e continuerà a essere un punto di riferimento per il nostro Club. Così nel 2019 Sara commentava il suo rinnovo di contratto e queste parole sono così attuali. Sì, perchè proprio grazie al continuo desiderio di volersi migliorare e al costante impegno sul campo, allenamento dopo allenamento, Gama – insieme a tante compagne presenti dal giorno in cui è nata questa squadra – si è potuta togliere grandi soddisfazioni. Sono dodici i trofei vinti e alzati al cielo da Sara, dal 2017 a oggi. Sono 144, invece, le presenze in gare ufficiali con le bianconere: presenze che le permettono di piazzarsi, tra i difensori, al secondo posto alle spalle della sola Boattin, attualmente a quota 198. Numeri che raccontano solo parzialmente questo straordinario viaggio iniziato nell'estate di quasi 7 anni fa. Oggi siamo qui per guardare avanti, ancora insieme, verso nuovi obiettivi! Congratulazioni, Sara!