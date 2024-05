Sara, capitano della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della Vecchia Signora in seguito alla vittoria per 3-2 sul Sassuolo. Le parole:"Siamo contente di aver chiuso bene la stagione, soprattutto con lo spirito e la convinzione giusta: c’è tanto ancora da lavorare e, come c’eravamo detti, l’importante era provare a finire bene per porre le basi giuste per il prossimo anno. Per quanto mi riguardo, cerco sempre di aiutare la squadra - dare una mano sia in campo che fuori. So che c’è lavoro da fare e ripartiremo con forza già dai prossimi mesi".