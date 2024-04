Una storia difficile quella tra laWomen e Sara Bjork. La centrocampista islandese era arrivata due estati fa come il grande colpo del mercato estivo, grande colpo che però non è. Una partenza con il botto, i primi gol in Women's Champions League ma poiLe prestazioni altalenanti, i numerosissimi stop per infortuni spesso di natura muscolare che l'hanno costretta a saltare parecchie gare. Il suo contratto con le bianconere è in scadenza ed al momento, come appreso dalla nostra redazione, sembra: prestazioni non brillanti e anche un ingaggio fuori budget per le casse bianconere.