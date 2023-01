SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO.COM

Tre punti e cinque reti per la Juventus Women contro la Sampdoria di Antonio Cinotta. Tripletta di Girelli, a segno anche Arianna Caruso e Sofia Cantore.IL TABELLINOMarcatrici: 1' Girelli (J), 18' Cantore (J), 55' Girelli (J), 61' Caruso (J), 64' Girelli (J)Juventus Women: Aprile, Gama, Sembrant (46' Salvai), Rosucci, Lenzini (62' Pfattner), Pedersen, Caruso (62' Cernoia), Boattin, Cantore (77' Nystrom), Girelli (77' Duljan), Beerensteyn.A disposizione: Forcinella, Cernoia, Lundorf, Grosso, Bonfantini.Sampdoria Women (4-1-4-1): Odden; De Rita (73' Seghir), Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Re (80' Conc); Prugna (62' Panzeri), Cuschieri (62' Regazzoli), Fallico, Cedeno; Tarenzi (62' Lopez)A disposizione: Tampieri, Fabiano, Battistini, Taleb.TRIPLICE FISCHIA77'- Doppio cambio Juve, entrano Duljan e Nystrom per Girelli e Cantore64'- Tripletta di Girelli che con uno scavetto salta Odden, la numero 10 sfrutta l'errore dell'estremo difensore blucerchiato61'- Gol di Caruso per il poker, gran conclusione della numero 2155'- Doppietta personale di Cristiana Girelli su assist di Sara Gama46'- Via alla ripresa46'- Cambio Juve esce Sembrant ed entra SalvaiINTERVALLO39'. Cantore cerca la testa di Girelli in area, respinge la difesa della Sampdoria, arriva Boattin che calcia para Odden35'- Palo di Pedersen, una gran conclusione della numero 2 dal limite dell'area si stampa sul palo18'- Gama serve Cantore in profondità, pallonetto al volo a scavalcare Odden per il raddoppio bianconero7'- Boattin prova la conclusione da posizione defilata su calcio di punizione, sporca i guantoni a Odden1'- GIRELLI sblocca la gara, raccogliendo un tiro di Beerensteyn deviatoCALCIO D'INIZIOMinuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio