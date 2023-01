La Juventus Women per la quindicesima giornata di Serie A femminile vince contro la Sampdoria, consolidando il secondo posto con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina. Queste le nostre pagelle:Un grande intervento a metà ripresa per togliere dall'angolino la conclusione di Lopez.Un gran primo tempo, confeziona l'assist perfetto per Sofia Cantore. Confeziona anche l'assist perfetto per Girelli.Partita ordinata, copre bene gli spazi. Gioca soltanto un tempo. Dal 46'6 staffetta con Sembrant, gara sufficiente.Gara su buoni livelli, ormai sembra una veterana a giocare in difesa.Un primo tempo nel nuovo ruolo leggermente in sordina. Nella ripresa recupera e si rende protagonista di numerosi cross. Dal 61'6,5 ara la corsia di destra, coraggiosa.Una gara su grandi livelli, lotta e recupera, gara coronata dal gol messo a segno prima di lasciare il campo. Esultanza speciale, un cuore rivolto al papà in tribuna. Dal 62'6 gara nel complesso sufficiente.Si sacrifica, lotta molto ma non spicca. Una bella conclusione che si stampa sul palo.Spinge molto, prova anche la conclusione in due occasioni, una buona gara.Un gol pregevole nel primo tempo, non semplice il pallonetto. Nella prima frazione è una delle migliori. Nella ripresa si spegne ma è una bella partita la sua. Dal 77S.V. esordio in bianconeroMomento magico, un minuto e segna. Poi si rende ancora protagonista, una tripletta e pallone a casa. Magic Moment e migliore in campo. Dal 77S.V.Le manca il gol. Corre molto e si propone. Sufficiente.Buona gara delle sue ragazze che girano subito la partita in discesa con la rete di Girelli al primo giro d'orologio.