Il difensore dellae nazionale italiana, Cecilia, non smette di allenarsi nemmeno in quarantena. Con il campionato fermo e gli allenamenti bloccati, i calciatori e le calciatrici di tutto il mondo cercando metodi alternativi per mantenere la forma fisica. Salvai, lo fa in maniera speciale e divertente allenandosi sulla tecnica e sul passaggio, come si vede da un post sul suo profilp Instagram.