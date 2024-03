LaWomen non sta certamente attraversando un periodo semplice, a dimostrarlo sono i risultati e le numerose parole delle giocatrici tramite i propri profili social. Tra queste c'è Ceciliache tramite il suo profilo Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi ed alle sue compagne di squadra. Queste le sue parole:"I recenti risultati sicuramente non sono stati quelli che ci aspettavamo e non soddisfano né noi e né voi, che ci supportate incondizionatamente ogni giorno.Ma l'unico modo per guardare avanti è continuare a lavorare, con unità, umiltà e spirito di sacrificio e recuperare tutte le energie possibili per i prossimi impegni.Ci aspettano ancora tante battaglie da affrontare insieme.Fino alla fine, sempre".