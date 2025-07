Juventus Women: saluta una giovane, l'annuncio ufficiale

Getty Images

Juventus Women, l'annuncio su Bertucci

Dal sito ufficiale della Juventus , un altro annuncio legato al mondo Women dopo quello di ieri relativo all'acquisto di Matilde Pavan (attesa ora dal Como).È ufficiale la cessione temporanea annuale dial Parma: la giovane classe 2004 giocherà dunque la stagione 2025/2026 con la maglia della squadra neopromossa in Serie A Femminile.Sofia, di ruolo difensore, ha giocato lo scorso anno nel massimo campionato nazionale con la maglia della Sampdoria scendendo in campo in 16 occasioni - 14 delle quali dal primo minuto - e realizzando anche una rete, la prima in Serie A della sua carriera. Prima dell'esperienza in Liguria, c'era stata quella in Campania – a Napoli – dopo le stagioni nell'Under 19 bianconera.In bocca al lupo per la nuova avventura Sofia!