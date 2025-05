Getty Images



Juventus Women-Roma, le pagelle

La Juventus sfida la Roma ancora una volta nella finale di Coppa Italia allo stadio di Como e si impone per 4-0 con la doppietta di Cristiana Girelli e le marcature di Sofia Cantore e Lindsey Thomas. La Coppa Italia ora torna a Torino. Le pagelle:fresca di rinnovo con la Vecchia Signora chiude la porta a Giacinti.mamma mia. Non si passa. Tiene le attaccanti giallorosse con una semplicità quasi disarmante.ma che partita ha fatto Cecilia Salvai? Precisa, attenta, sempre in controllo.

una buona partita, giganteggia nelle chiusure.chiude bene le incursioni giallorosse.goal dell'ex che cercava da tempo, esulta ma torna subito al suo posto. Corre, chiude bene in fase difensiva. Che intuizione di Canzi.Chiude con precisione ed avvia le ripartenze. Dal 76' BENNISON S.V.non la sua miglior partita, si prende qualche rischio ma ne esce indenne.intelligente. Confeziona il pallone perfetto per il calcio di rigore che si procura Girelli. Poi confeziona un altro assist. Capitana orgogliosa.Non certamente la sua miglior giornata. Un errore con cui poteva calare la manita. Dal 66' STOLEN GODO 6come il suo numero di maglia, come la sua gara. Grinta, cuore, cattiveria giusta. Sotto porta è diventata inarrestabile ed in un certo senso riscatta quel rigore decisivo sbagliato in finale qualche anno fa. È indubbiamente la sua partita.sontuosa. Incredibile, forse sono finiti anche gli aggettivi per descriverla. Si prende gli applausi dello stadio ma meriterebbe anche di più.partita perfetta. Calci piazzati preparato alla perfezione con cui le giallorosse vanno in tilt. 4 goal in un tempo, pratica archiviata in meno di un tempo. Doppio trofeo alla prima stagione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui