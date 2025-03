Juventus Women-Roma, 4-3 le PAGELLE: Girelli tripletta che può valere lo Scudetto, Kullberg dappertutto

Getty Images



Juventus Women-Roma, le pagelle

Una sfida chiave in ottica corsa Scudetto quella tra Juventus Women e Roma. Le bianconere di Max Canzi si impongono per 4-3 con la tripletta di Cristiana Girelli e la rete di Mathilde Harviken. Per la Roma Minami, Haavi e Viens. Queste le nostre pagelle:salva il risultato due volte sulle conclusioni di Greggi. Sulle reti subite ha decisamente poche colpe.con che facilità si fa sorprendere da Haavi. Dal duello ne esce decisamente vincitrice la giocatrice della Roma che la mette sempre in difficoltà. Si salva però con l'assist per Girelli.

che giocatrice, che partita. Sontuosa. Difensivamente è ovunque, chiude, duella con i piedi e con il fisico e come ciliegina confeziona l'assist per Girelli.sblocca la gara con una conclusione potente e precisa. Difensivamente fa a sportellate con le giallorosse.- il tunnel ai danni di Dragoni vale il prezzo del biglietto. Alterna giocate di livello incredibile a qualche leggerezza, ma alla fine si rivela decisiva.qualche difficoltà soprattutto in avvio di gara quando si perde tra le maglie della Roma ma lentamente cresce.corre tantissimo, argina Greggi nel migliore dei modi. Spende l'ammonizione con intelligenza.sbaglia tanto, forse quasi tutto. Fa fatica sia in fase difensiva che offensiva. Dagli spalti qualcuno rumoreggia all'ennesimo pallone perso.ha tre occasioni di partire in contropiede che spreca complice forse un pizzico di egoismo.fa a sportellate.un chiaro messaggio a chi diceva fosse verso la fine della sua carriera, o forse a chi mette in discussione le sue qualità. 16 goal in questa Serie A dove è ancora dominatrice assoluta ed indiscussa. Tre goal alla Roma, direi che parlano da soli.fortunata con il tacco a servire Girelli per il secondo goal, poi cala fino alla sostituzione tra gli applausi scroscianti.sostanza in mezzo al campo.un passo da gigante verso l'innominabile Scudetto. Nonostante le assenze dell'ultimo minuto, nonostante tutto.





