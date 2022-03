di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Pareggia la Juventus Women contro una grande Roma, all'autorete di Soffia risponde Lazaro.



IL TABELLINO



Marcatrici: 13' Soffia aut., 60' Lazaro (R)



JUVENTUS WOMEN (4-3-3) - Peyraud Magnin; Lenzini (76' Lundorf), Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci (74' Bonfantini), Pedersen, Caruso; Cernoia, Girelli, Bonansea



A disposizione: Aprile, Panzeri, Hyyrynen, Nilden, Lundorf, Grosso, Zamanian, Bonfantini, Staskova



All. Joe Montemurro



AS ROMA (4-3-3) - Ceasar; Soffia, Bartoli, Linari, Di Guglielmo; Andressa (87' Mijatovic) , Giugliano, Greggi; Serturini (72' Glionna),Lazaro (87' Haug), Haavi.



A disposizione: Lind, Kollmats, Magalahes Borini, Pettenuzzo, Bernauer, Mijatovic, Pirone, Glionna, Haug



All. Alessandro Spugna



Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso, Giuseppe Trischitta di Messina



Ammonite: Lazaro (R), Cernoia (J), Bonansea (J)



Segui il live testuale con IlBianconero.com



85' - Gran tiro da fuori di Boattin, parato da Ceasar



75' - Va vicinissima al gol la Roma con Lucia Di Gugliemo che da due passi non trova la porta



72' - Giugliano prova la conclusione al volo da fuori, brava Peyraud-Magnin in presa bassa



69' - Bonansea prova a mettere in mezzo un pallone ma è murata da Bartoli



61' - Haavi recupera un buon pallone e serve Paloma Lazaro che pareggia la sfida



60' - Si fa vedere in avanti la Juventus



46' - Riparte la sfida



45' - Finisce il primo tempo



40' - Caruso si gira in area di rigore e serve Bonansea che però non trova la porta



38'- Cernoia sola davanti a Ceasar calcia ma è bravissima Greggi in scivolata all'ultimo a deviare il pallone



31'- Tentativo di Serturini con un destro a giro ma viene deviato in angolo



28' - Ci prova ancora la Roma sugli sviluppi di un corner ma Lazaro non inquadra la porta



27' - Punizione della Roma calciata da Giugliano ma è deviata in angolo



13'- Vantaggio della Juventus con Girelli che svetta di testa ma la deviazione di Soffia è fondamentale



10' - Da calcio d'angolo Lazaro prova la rovesciata ma è alta



1'- Inizia il match