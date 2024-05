JUVENTUS WOMEN-ROMA, DOVE VEDERE LA GARA IN TV

DaLunedì 13 maggio alle ore 18:00 la Juventus Women ospiterà allo stadio "Alessandro La Marmora-Pozzo" di Biella la Roma. Per le bianconere sarà l’ultimo appuntamento fra le mura amiche, prima di chiudere la stagione contro il Sassuolo in trasferta.La sfida tra Juventus Women e Roma, valida per la 4ª giornata di ritorno della Poule Scudetto di Serie A femminile, sarà trasmessa in diretta su DAZN, su Rai Sport e su Rai Play.