LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Lunedì 13 maggio alle 18:00 allo stadio "Alessandro La Marmora-Pozzo" di Biella andrà in scena la 4ª giornata di ritorno della Poule Scudetto della Serie A femminile con la Juventus Women impegnata, per l'ultima volta in stagione, sul campo di casa per ospitare la Roma.La sfida sarà diretta da Cristiano Ursini, coadiuvato da Cosimo Schirinzi e Luca Bernasso. Quarto ufficiale Pietro Marinoni.