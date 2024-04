JUVENTUS WOMEN, DOVE SONO I PROBLEMI?



JUVENTUS WOMEN, L'ESPULSIONE DI BONANSEA È LA RAPPRESENTAZIONE DELLA STAGIONE

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Si può tranquillamente parlare didal momento della sua nascita, se ci si vuole riferire a quella in corso. Le bianconere sembrano attraversareda cui uscire sembra come scalare l'Everest: difficilissimo. Lecito e soprattutto fisiologico, buona pace di chi attribuiva tutte le colpe a Joe Montemurro che ci ha certamente messo del suo.È complesso scendere in campo con le giuste motivazioni quando i punti di distacco dalla Roma capolista sono 10, questo è certo, lo stimolo però deve essere non arrivare ad averne 13, ma purtroppo le bianconere questo stimolo oggi non l'hanno avuto. Quando sembra che tutto vada per il verso sbagliato è certamente più facile innervosirsi.Ingresso al minuto 59, mezz'ora a disposizione per cambiare le sorti della gara, nelle aspettative del duo Beruatto-Zappella certamente in positivo ma così non è stato.Prima un'ammonizione per un fallo su Minami, poco dopo un intervento a piedi uniti su Giugliano, doppio giallo.. Il primo pensiero naturale è: come può una giocatrice con alle spalle la sua esperienza compiere un'ingenuità simile? Soprattutto perchè rischia di mettere in difficoltà la sua squadra (e così è perchè Viens poco dopo segna il definitivo 2-1).Ripartire è d'obbligo, il Sassuolo il primo step, questi giorni saranno fondamentali.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!