Juventus Women-Roma 4-3, Canzi: 'La distanza comincia ad essere tanta, loro dovevano vincere'

Juventus Women-Roma 4-3: le parole di Canzi

Massimilianoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Women contro la Roma per 4-3. Di seguito le parole del tecnico bianconero."Corsa Scudetto a due squadre non sta a me dirlo ma un punto di riflessione ci può stare, la distanza comincia ad essere tanta ma non è finita. Preparare questa partita è stato non semplice. Non mi è mai piaciuto attaccarmi alle assenze perché se dico che sono contento della rosa non posso parlare delle assenze ma è giusto sottolineare che per una serie di ragioni abbiamo qualche forza fuori ed è un dato oggettivo, ancora più brave le ragazze che hanno giocato".

"Partita di fine stagione, dove i punti pesano tanto. Loro avevano bisogno dei tre punti, a noi per assurdo un pareggio sarebbe anche andato bene, poi noi non entriamo mai in campo per pareggiare. Sicuramente avremo un possesso basso, a volte viene scambiato per una condizione fisica, sicuramente siamo stati bene fino alla fine. La condizione fisica c'è stata, l'attenzione ai dettagli c'è stata anche se abbiamo preso due goal su palla inattiva".Queste invece le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "E' stata una bella partita, è stata una partita giocata con grande voglia, con grande intensità. Come non ci siamo buttati giù dopo la sconfitta con la Roma, in cui sembrava che avessimo perso il campionato, non ci esaltiamo in questo momento. Mancano ancora sette partite, è ancora lunga la strada. Sicuramente siamo sulla buona strada, siamo contenti ma è ancora lunga".Sicuramente lo spirito, lo spirito di sacrificio, la voglia di sacrificarsi per le compagne, non mollare mai, fino alla fine. Girelli non ha mollato fino a 95º…Ce l’abbiamo scritto nel DNA, fino alla fine, è così".