IL TABELLINO



Marcatrici: 13' Soffia aut., 60' Lazaro (R)



JUVENTUS WOMEN (4-3-3) - Peyraud Magnin; Lenzini (76' Lundorf), Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci (74' Bonfantini), Pedersen, Caruso; Cernoia, Girelli, Bonansea



A disposizione: Aprile, Panzeri, Hyyrynen, Nilden, Lundorf, Grosso, Zamanian, Bonfantini, Staskova



All. Joe Montemurro



AS ROMA (4-3-3) - Ceasar; Soffia, Bartoli, Linari, Di Guglielmo; Andressa (87' Mijatovic) , Giugliano, Greggi; Serturini (72' Glionna),Lazaro (87' Haug), Haavi.



A disposizione: Lind, Kollmats, Magalahes Borini, Pettenuzzo, Bernauer, Mijatovic, Pirone, Glionna, Haug



All. Alessandro Spugna



Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso, Giuseppe Trischitta di Messina



Ammonite: Lazaro (R), Cernoia (J), Bonansea (J)