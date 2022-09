Trionfa la Juventus Women sulla Roma nel big match della terza giornata. A segno Valentina Cernoia con il mancino dalla distanza. Tre punti importanti per le bianconere reduci dal pareggio contro l'Inter. Una Roma che comunque appare in gran forma e mette in difficoltà le bianconere soprattutto nel primo tempo. Queste le pagelle:Tiene a galla le sue compagne nei momenti di difficoltà del primo tempo. Coraggiosa in uscita, decisiva su Glionna.Ci prova, brava in chiusura su Haavi nel primo tempo. Si va vedere anche in avanti. Una buona prestazione, una delle migliori.Provvidenziale su Giacinti nel primo tempo con cui instaura un duello che mette in mostra le sue qualità, fuori ruolo se la cava molto bene.Non si fa superare, nel primo tempo un bel intervento in scivolata. Bentornata Cecilia. Dal 58'6 attenta in chiusura, rientra dall'infortunio.Tiene imbrigliata Glionna nel primo tempo non concedendole spazio. Nel primo tempo quando la Juve è in calo è una delle migliori.Da un suo tentativo di cross scaturisce il gol vittoria della Juventus. Decisiva. Dal 75'S.V.Non la sua migliore partita ma comunque sufficiente nel complesso. Sui suoi piedi probabilmente l'occasione più nitida del primo tempo.Un primo tempo decisamente opaco, poi si riprende e ci prova.Tiene in piedi il reparto offensivo, ci prova a rendersi pericolosa nelle ripartenza in velocità soprattutto. Dal 85'S.V.Nel primo tempo è fuori dalla manovra bianconera, si rende comunque pericolosa in un paio di occasioni. Colpisce anche una traversa Dal 75'S.V.Poco incisiva, meno lucida rispetto alle apparizioni passate, nel complesso una gara sufficiente.Sorprende tutti con la scelta di Salvai dal primo minuto, la sua squadra parte lenta ma poi recupera e riesce a riprendere il passo del campionato con i tre punti.