di Miriana Cardinale inviata a Vinovo

Pareggia la Juventus Women contro la Roma. All'autorete di Angelica Soffia ha risposto per le giallorosse il gol di Paloma Lazaro. Le bianconere con questo pareggio mantengono i tre punti di distacco sulla Roma, seconda in classifica. Queste le nostre pagelle:



Peyraud-Magnin 6 - Incolpevole sul gol subito, si fa sempre trovare attenta quando la Roma prova a farsi avanti.



Lenzini 7 - Migliore in campo. Haavi è un'avversaria ostica ma non si fa mai sorprendere, monumentale. Una prestazione quasi perfetta. Dal 75' Lundorf S.V.



Gama 6 - Prestazione sufficiente, attenta nelle chiusure.



Sembrant 5,5 - Ancora alla ricerca della forma ideale, si fa sorprendere in alcune occasioni.



Boattin 6,5 - Un primo tempo in cui è sempre presente, in fase offensiva e difensiva, nel secondo tempo si spegne.



Caruso 5,5 - Qualche fallo di troppo a centrocampo, non riesce mai a rendersi pericolosa con gli inserimenti. Pedersen 6 - Sufficiente, non si fa sorprendere.



Rosucci 5 - Oggi poco in partita, non riesce mai a farsi vedere. Dal 74' Bonfantini S.V.



Bonansea 5 - Nervosa, ammonita e mai veramente in partita.



Girelli 5,5 - Spende tanto spalle alla porta, sua la sponda che vale l'autogol di Soffia.



Cernoia 5,5 - Si impegna ma perde un pallone sanguinoso che costa il pareggio della Roma.



All. Montemurro 5,5 - La Roma si rende più volte pericolosa, la Juventus appare ancora opaca.