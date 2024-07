RADUNO, VISITE MEDICHE E PRIMO ALLENAMENTO

STAFF TECNICO JUVENTUS WOMEN 2024/2025

Massimiliano Canzi - ALLENATORE

Ivan Moretto - ALLENATORE IN SECONDA

Paolo Beruatto - COLLABORATORE TECNICO

Stefano Alfero - INDIVIDUAL TRAINING

Ivan Teoli - PREPARATORE ATLETICO

Enrico Picco - ASSISTENTE PREPARATORE ATLETICO

Stefano Baroncini - PREPARATORE PORTIERI

Alberto Maja - ASSISTENTE PREPARATORE PORTIERI

Maeva Ruiz - MATCH ANALYST

Raffaella Masciadri - TEAM MANAGER

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

3/8 | Juventus-Servette, “Marcello Milliery” di Montjovet (AO) - ore 18:00;

9/8 | Juventus-ColoColo, Women’s Cup USA (semifinale);

13/8 | Juventus/Colo Colo-Racing Louisville FC/Palmeiras, Women’s Cup USA (finale);

20/8 | Bayern Monaco-Juventus, “UhlsportPARK” di Unterhaching (Monaco di Baviera) - ore 18:00.



I PRIMI IMPEGNI UFFICIALI

DaLa Juventus Women è pronta a tornare al lavoro in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.Partiamo dalle basi, vale a dire dalla data del raduno delle bianconere e di conseguenza della ripresa dell'attività. L'annata 2024/2025 prenderà il via giovedì 18 luglio 2024 con il raduno, appunto, e le prime visite mediche, con protagoniste soltanto le giocatrici non impegnate con le rispettive Nazionali. Le visite proseguiranno, poi, anche nei giorni successivi e domenica 21 le bianconere scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione agli ordini di Mister Massimiliano Canzi, che avrà a disposizione la rosa quasi al completo.Ora, andiamo a conoscere, allora, lo staff che lavorerà quotidianamente a stretto contatto con il neo tecnico bianconero.Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Zappella, che da questa stagione è tornato a svolgere il suo ruolo "itinerante" per il Club, e a Emanuele Chiappero, storico preparatore atletico della squadra femminile, che ha terminato il suo rapporto di collaborazione con la Juventus lo scorso 30 giugno 2024.Come detto, il primo gruppo di giocatrici si ritroverà il prossimo 18 luglio e dal 21 si inizierà a lavorare sul campo. Per arrivare pronte ai primi appuntamenti ufficiali della stagione, che andremo a vedere insieme dopo, le bianconere disputeranno quattro gare amichevoli, due delle quali negli Stati Uniti, in Kentucky, in occasione della Women's Cup:L'ultima di queste amichevoli, quella contro le campionesse di Germania in carica, sarà l'ultima sfida prima dell'esordio in campionato della Juventus Women che inizierà esattamente da dove aveva chiuso la scorsa stagione: dalla trasferta sul campo del Sassuolo (31 agosto-1 settembre).Quasi tre settimane dopo, il 18 o il 19 settembre, le bianconere disputeranno la gara di andata del Round 2 della Women's Champions League.