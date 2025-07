Volti nuovi, conferme e qualche sorpresa: inizia la stagione della Juventus Women VIDEO

Chi è arrivato al JMedical sta mattina?



Cristina Libran alla Juventus Women



Quando arriveranno tutte le giocatrici a Vinovo?

. Inizia la nuova stagione della Juventus Women, tra volti nuovi e vecchie certezze a cui si affiderà ancora il tecnico Max. A partire da pochi minuti prima delle otto di questa mattina è iniziato il via vai di calciatrici al JMedical per le visite mediche di routine verso la nuova stagione che inizierà ufficialmente con il primo allenamento di mercoledì.La prima ad arrivare è stata Alessia Capelletti, terzo portiere della formazione bianconera, dopo di lei Abi Brighton, Emma Stolen Godo, il nuovo acquisto Estela Carbonell, Martina Rosucci, Paulina Krumbiegel, Lindsey Thomas, Emma Kullberg e Lysianne Proulx. Non solo però, si è vista al centro medico bianconero anche l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal direttore Braghin e dal suo vice Massimiliano Mazzetta, si tratta di Cristina Libran. Libran è una centrocampsita classe 2006, arrivata dal Madrid CFF a parametro zero essendo andata in scadenza di contratto. Si tratta della numero 10 nonché capitana della nazionale Under 19 della Spagna. Insomma, una giocatrice con un grande potenziale in ottica futura. Infatti con ogni probabilità Cristina svolgerà una prima settimana di preparazione a Vinovo agli ordini di Max Canzi prima di trasferirsi in prestito, destinazione da valutare, sempre salvo valutazione differente da parte dell'allenatore della Juventus Women.Il tecnico bianconero Max Canzi dovrà ancora attendere qualche settimana per avere la rosa al completo, infatti, mancano ancora un paio di rinforzi dal mercato (una a centrocampo ed una in attacco salvo sorprese). A loro vanno aggiunte tutte le giocatrici impegnate all'Europeo. Ad inizio settimana prossima si vedranno Alisha Lehmann, Viola Calligaris, Pauline Peyraud-Magnin e Mathilde Harviken già eliminate. Per le azzurre Girelli, Bonansea ecc si dovrà attendere il risultato della sfida dell'Italia domani. Il punto comunque è nel video che segue