Juventus Women, quando si gioca la sfida contro la Fiorentina di campionato

AFP via Getty Images

Domani scenderà in campo la Nazionale italiana di Andrea Soncin ma poi il focus tornerà a spostarsi sulla Serie A Femminile dove la Juventus Women di Max Canzi affronterà la Roma domenica pomeriggio. Nella giornata di oggi la FIGC ha ufficializzato data ed orario della terza e quarta giornata di Poule Scudetto. Nella terza giornata la Juventus affronterà la Fiorentina a Biella, gara in programma sabato 15 marzo alle ore 15. Nella quarta giornata invece turno di riposo per le bianconere.