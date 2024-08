ACF Fiorentina-Napoli Femminile: 30/08/2024, ore 18;

Lazio Women-AS Roma: 30/08/2024, ore 21:05

FC Internazionale-UC Sampdoria: 31/08/2024, ore 18;

US Sassuolo-Juventus: 01/09/2024, ore 18 ;

; FC Como Women-AC Milan: 01/09/2024, ore 20:30





SERIE A FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE



DOVE VEDERE US SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN

Dal sito ufficiale della JuveUfficializzato il programma della, in calendario da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre:Le partite del campionato di Serie A femminile saranno disponibili su, che resta il broadcaster di riferimento insieme alla- la quale manderà in onda una partita alla settimana (con 28 partite complessive trasmesse in chiaro).La gara d’esordio in campionato tra le calciatrici di mister Canzi e il Sassuolo andrà in onda domenica 1 settembre alle ore 18 su DAZN