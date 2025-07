Juventus Women, primo contratto da professionista per una giovane

Getty Images

DaLa Juventus Women continua il suo lavoro di valorizzazione dei giovani talenti della Primavera, guardando al futuro e puntando sulla crescita delle ragazze presenti nel settore giovanile: Giorgia Termentini firma così il suo primo contratto da professionista in bianconero con scadenza 30 giugno 2027.La centrocampista classe 2006, che ha indossato la fascia da capitana della squadra femminile Under 19, è stata una delle protagoniste insieme alle sue compagne dei tanti successi che nei mesi passati hanno portato alla conquista della Viareggio Cup, del campionato e della Coppa Italia di categoria.

Convocata per la prima volta dalla Juventus Women nel febbraio 2024 nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, Termentini è stata più volte aggregata al gruppo anche in questa annata.E ora per lei l’occasione di confrontarsi con il calcio delle grandi: è ufficiale, infatti, il suo prestito annuale all'Arezzo, in Serie B.Un’altra grande soddisfazione, a coronamento dell'ultima splendida stagione, e una nuova avventura da vivere: in bocca al lupo, Giorgia!