Juventus Women Primavera: semifinale scudetto, avversaria, quando e dove vederla

Getty Images

Da Juventus.com:La regular season della Juventus Under 19 Femminile è stata semplicemente fantastica: le bianconere, infatti, si sono qualificate alla Final Four Scudetto con largo anticipo e hanno chiuso la prima fase del campionato in testa alla classifica con nove punti di vantaggio dall'Inter e dalla Roma, rispettivamente seconda e terza in graduatoria, e dodici dal Sassuolo.Proprio la formazione emiliana sarà l'avversaria delle bianconere in semifinale, sfida in programma domani – domenica 27 aprile 2025 – alle ore 11:30. La seconda semifinale vedrà, invece, affrontarsi l'Inter e la Roma.

Ancora una volta, come già accaduto nella passata stagione, la sede della fase finale del più importante campionato giovanile italiano a livello femminile, sarà il Viola Park – il centro sportivo di proprietà della Fiorentina –.PRIMAVERA 1 FEMMINILE | IL REGOLAMENTO DELLA FINAL FOUR SCUDETTONelle due semifinali, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si qualificheranno alla finale le squadre meglio classificate al termine della regular season – in questo caso Juventus e Inter –. In finale, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice.PRIMAVERA 1 FEMMINILE | JUVENTUS-SASSUOLO, DOVE VEDERLALa sfida tra le bianconere e le neroverdi, ma anche quella tra le nerazzurre e le giallorosse e, successivamente, la finale, saranno visibili su Vivo Azzurro TV. Basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store – anche da Smart TV – e registrarsi gratuitamente. La versione web di Vivo Azzurro TV è, invece, raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.