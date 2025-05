Juventus Women Primavera, nasce la Coppa Italia: quando giocano le bianconere

AFP/Getty Images

DaDopo la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus Under 19 femminile grazie alla vittoria in finale per 2-0 contro l’Inter, la stagione per le giovani bianconere non è finita: il Consiglio Federale, su proposta della Divisione Serie A Femminile Professionistica, ha ratificato l'istituzione di una nuova competizione - la Coppa Italia Primavera femminile - che si giocherà in un formato sperimentale da domenica 11 maggio a domenica 8 giugno.In questa prima edizione, alla competizione parteciperanno otto squadre (delle 12 a cui era stata riservata l’adesione facoltativa), con una graduatoria formata in base alla classifica della regular season del campionato appena concluso: Juventus (1), Inter (2), Roma (3), Sassuolo (4), Fiorentina (5), Parma (6), Sampdoria (7), Hellas Verona (8).

Le otto partecipanti, suddivise in due gironi da quattro (in ciascuno dei quali ci sono due squadre dalla posizione 1 alla posizione 4 della graduatoria e due dalla posizione 5 alla posizione 8), si sfideranno in tre partite per comporre la classifica della prima fase: le prime due squadre di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali in gara unica che si svolgerà in casa della meglio piazzata, mentre le due vincenti si affronteranno poi in finale.COPPA ITALIA PRIMAVERA FEMMINILE: LA COMPOSIZIONE DEI GIRONIGirone A: Roma, Sassuolo, Fiorentina, ParmaGirone B: Juventus, Inter, Sampdoria, Hellas VeronaCOPPA ITALIA PRIMAVERA FEMMINILE: LE DATE DEL TORNEOPrima giornata (domenica 11 maggio)Hellas Verona-JuventusSeconda giornata (domenica 18 maggio)Juventus-SampdoriaTerza giornata (domenica 25 maggio)Juventus-InterSemifinali: domenica 1° giugnoFinale: domenica 8 giugno (sede da definire)