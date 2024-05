Juventus Women Primavera, occhi su Marco Bruzzano

LaWomen Primavera è reduce da una stagione che si può definire come fallimentare. Le bianconere, alla prima stagione sotto la guida di Matteonon si sono qualificate per le Final Four che valgono la vittoria finale dello Scudetto di categoria dopo tre stagioni in cui si arrendevano soltanto alla Roma in finale. Il tecnico quindi sembra essere ai saluti dalla panchina delle bianconere. Dirigenza della Vecchia Signora, in particolare la figura di, è già al lavoro per trovare il nuovo tecnico.Il primo nome della lista è quello di, l'allenatore trentenne che nella stagione appena conclusa ha allenato il Como Women fino a poche giornate dal termine del campionato. Bruzzano è stato per anni il vice di Sebastian De La Fuente, è stato il più giovane allenatore dello scorso campionato. Dotato di grande carisma e conoscenze calcistiche. Accostato anche ad altre panchine di Serie A Femminile ma la prima scelta di Bruzzano sembra sia la Juventus e la prima scelta della Juventus sia proprio Bruzzano. Accordo in fase di definizione.