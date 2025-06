Getty Images

Juventus Women Primavera in finale di Coppa Italia: Sassuolo battuto 2-0, ora la sfida decisiva con la Fiorentina

48 minuti fa



La Juventus Women Primavera ha staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia. Le bianconere, infatti, hanno battuto 2-0 le pari età del Sassuolo e domenica prossima sfideranno la Fiorentina nell'atto che assegnerà il trofeo.



La formazione bianconera ha risolto il match grazie ad un goal per tempo: il vantaggio è stato siglato al 39' da Bertora, mentre al 93' - in pieno recupero - è arrivato il raddoppio griffato da Santarella.



Domenica 8 giugno, a Tirrenina, è in programma la finale contro la Fiorentina che metterà in palio la coppa nazionale.