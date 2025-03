Juventus Women Primavera in finale al torneo di Viareggio: sfideranno il Milan

Torneo Viareggio: la Juventus Women Primavera in finale

C'è unache è scesa in campo quest'oggi ed è laprimavera che può festeggiare l'accesso alla finale nel torneo di Viareggio. Le giovani bianconere infatti in semifinale hanno superato in maniera netta la Spal.La Juventus Women primavera ha vinto 8-0 contro la Spal nella semifinale del torneo di Viareggio e adesso si preparerà all'atto conclusivo della competizione, in programma venerdì 21 marzo alle ore 15.Protagonista assoluta del successo bianconero Costanza Santarella, che ha segnato una tripletta. In goal anche Eleonora Ferraresi, Anna Copelli e Martina Tosello, quest'ultima autrice di una doppietta.

Le bianconere nella finale del torneo di Viareggio che assegnerà il trofeo, sfideranno il Milan Primavera. La finale sarà visibile su Rai Sport.