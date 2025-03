Juventus Women Primavera, com'è andato il debutto a Viareggio?

La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano e Sandy Iannella ha esordito quest oggi nel Torneo di Viareggio. Prima gara delle bianconere che hanno pareggiato per 3-3. Questo il comunicato dal sito ufficiale della squadra bianconera:Inizia con un pareggio la Viareggio Cup dell'Under 19 femminile bianconera. Ed è un pareggio ricco di gol: 3-3 infatti è lo score finale della partita contro la rappresentativa della LND, Lega Nazionale Dilettanti.LND avanti al minuto 4 con Miglionico, poi la Juve sembra prevalere, andando in rete tre volte in mezz'ora, all'ottavo con Ferraresi, al 32' con Termentini e al 37' con Zamboni.



Juventus Women Primavera, quando giocheranno il torneo di Viareggio?

Le bianconere però devono subire la rimonta nella ripresa da parte della rappresentativa, che va in gol prima con De Muri (55') e poi con Antonelli (68').Appuntamento domani, 19 marzo, per la seconda partita, contro la SPAL alle 15.