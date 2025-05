Juventus FC via Getty Images

Juventus Women Primavera, abbraccio dello Stadium per le ragazze di Bruzzano

Miriana Cardinale, inviata allo Stadium

un' ora fa



Giornata speciale di emozioni speciali all'Allianz Stadium di Torino. Non solo l'abbraccio a Sara Gama e la festa Scudetto della Juventus Women ma anche un momento speciale per la Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano. Il tecnico della formazione Under 19 che proprio nella notte tra venerdì 9 maggio e sabato 10 è diventato papà. Le ragazze infatti sono scese in campo allo Stadium all'intervallo con lo Scudetto di categoria appena vinto per un giro di campo e per prendersi il meritato applauso dai tifosi. Un momento quindi speciale riservato anche ai piccoli talenti emergenti di casa Juventus,